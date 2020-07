"Nos droits et notre démocratie sont en jeu", affirme la journaliste philippine Maria Ressa

France 24 • 02/07/2020 à 18:33

Maria Ressa, rédactrice en chef du site d'information "The Rappler" aux Philippines, risque six années d'emprisonnement après avoir été reconnue coupable de "cyberdiffamation" à l'encontre du pouvoir philippin. Dans cet entretien à France 24, elle affirme que l'affaire la visant est une manœuvre du régime du Rodrigo Duterte visant à faire taire les médias dénonçant les violations des droits de l'homme et la dérive du pays vers l'autoritarisme.