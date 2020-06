Municipales : quelle France post-Covid ?

France 24 • 25/06/2020 à 22:15

Le maire est peut-être l'homme politique le plus populaire de France. En première ligne dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, l'élu local reste au centre de l'attention avec le second tour des élections municipales, dimanche 28 juin. L'État lui promet un rôle renforcé dans le chapitre politique qui s'ouvre, placé sous le signe de décentralisation. Sauf qu'au premier tour des municipales, la participation a été historiquement faible et ce second tour s'annonce à haut risque... Quelle légitimité auront les futurs élus et quels enseignements pourra-t-on tirer du scrutin ?