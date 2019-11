"Les noces de Figaro" : quand James Gray met en scène son premier opéra

France 24 • 29/11/2019 à 15:53

Dans ce nouveau numéro d'"À l'Affiche", Louise Dupont revient sur le premier opéra mis en scène par James Gray. Le cinéaste américain, à qui l'ont doit "La nuit nous appartient", "Two lovers" et plus récemment "Ad Astra", délaisse un temps les caméras et les studios d'Hollywood pour le théâtre des Champs-Élysées, à Paris, où il nous propose sa version des "Noces de Figaro" de Mozart.