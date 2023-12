Les clubs français en coupes d’Europe : une semaine bien tassée

information fournie par France 24 • 15/12/2023 à 19:14

Les clubs français en Ligue Europa de l'UEFA sont au rendez-vous pour l'objectif des 8es de finale. Mais Rennes et l'OM, qui visaient une première place de groupe, terminent sur une fausse note. Comme Toulouse, ils devront passer par les barrages pour espérer atteindre les quarts de finale. Parmi les affiches du week-end, l'Atlético Madrid affronte l'Athletic Bilbao, tandis que Manchester United se rend à Liverpool pour un derby crucial. Palmeiras et Manchester City débuteront la compétition en Arabie saoudite lundi et mardi. Le format à 32 équipes en 2025 est-il une bonne idée ?