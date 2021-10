Le PER, un vrai bon plan pour votre épargne

information fournie par Boursorama Banque • 12/10/2021 à 17:08

Lancé en octobre 2019, le Plan d'épargne retraite (PER) est appelé à progressivement remplacer les autres plans d'épargne retraite comme le Perp ou le contrat Madelin. Boursorama a depuis peu lancé son PERin (pour PER individuel) baptisé MATLA, en partenariat avec le gérant d'actifs BlackRock

Pour tout comprendre sur le fonctionnement du PER (versements, fiscalité, mode de sortie, composition) et pour bien le différencier d'autres produits d'épargne comme l'assurance vie, Boursorama a organisé un webinaire le 7 octobre avec Caroline Chanzy, chef de produit épargne chez Boursorama Banque et Henri Chabadel, Responsable des investissements chez BlackRock pour la France. Visionnez le replay.

