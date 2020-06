Le livre de John Bolton : le coup de grâce pour Trump ?

France 24 • 23/06/2020 à 17:23

Après trois ans de présidence, Donald Trump continue d'aiguiser la curiosité des lecteurs et l'intérêt des éditeurs à en juger par l'abondante littérature qui lui est consacrée.

Dernier exemple en date, le livre de John Bolton son ancien conseiller à la sécurité nationale, intitulé « The Room where it happened ».

Il y dresse le portrait d'un président impulsif et motivé avant tout par sa réélection, jusqu'à solliciter l'aide de la Chine. La révélation a fait l'effet d'une bombe.

Donald Trump s'en relèvera-t-il ?