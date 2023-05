Le debrief du 12 mai : le CAC 40 finit la semaine sur une petite hausse

information fournie par Boursorama • 12/05/2023 à 18:00

Nouvelle petite hausse à la Bourse de Paris mais ne boudons pas notre plaisir : le CAC 40 termine la semaine sur une journée à +0,45% vers les 7.415 points et 2,9 milliards d'euros échangés. Sur la semaine, toutefois, ca ne suffit pas et l'indice recule de 0,2%

A Wall Street, c'est pour l'instant une fin de semaine maussade avec un Dow Jones en repli de 0,28% vers les 33.216 points et un Nasdaq à -0,46% vers les 12.272 points. A noter le bond de 6% de News Corp après de bons trimestriels. Le géant des médias est notamment propriétaire du Wall Street Journal, du New York Post et de Dow Jones.

Valeurs en hausse

Scor a fait plus que rassurer avec ses résultats trimestriels. Au 1er trimestre, le réassureur a réalisé un bénéfice net de 311 millions d'euros, supérieur aux attentes, contre une perte nette de 35 millions d'euros un an auparavant. Son nouveau directeur général Thierry Léger donnera les grandes lignes du nouveau plan stratégique lors de l'assemblée générale du 25 mai.

Derrière OVH Cloud rebondit vigoureusement et Elior signe une 6e journée consécutive de progression.

Sur le CAC 40, Teleperformance termine en tête devant Alstom

Les bancaires aussi étaient recherchées à l'image de BNP Paribas et Crédit Agricole. Société Générale arrive un peu plus loin derrière alors que la banque rouge et noir a dévoilé un résultat net part du groupe en progrès de 5,7% au premier trimestre, à 868 millions d'euros.

Valeurs en baisse

C'est Soitec qui signe le repli le plus marqué, pénalisé par une dégradation de JP Morgan. Le bureau d'analyses de la banque américaine est passé de "neutre" à "sous-performance" sur le titre avec un objectif de cours abaissé de façon significative de 195... à 100 euros. Arugment invoqué à l'appui de cette décision : les difficultés du marché des smartphones.

JCDecaux est aussi sous pression malgré une amélioration de son chiffre d'affaires du premier trimestre, faisant ressortir une croissance organique de 5% à 721,3 millions d'euros. Mais les prévisions ont pu décevoir avec une croissance de l'activité ajustée prévue à 9% en données comparables au 2e trimestre contre 11% attendu par le consensus.

Séance difficile aussi, encore, pour Orpéa (-2,75%). Le gestionnaire de maisons de retraite et de cliniques a annoncé une perte nette 2022 de 4 milliards d'euros qui s'explique par des dépréciations d'actifs à hauteur de 3,8 milliards d'euros.

Sur le CAC 40, Unibail-Rodamco-Westfield recule de 4,69% devant Eurofins et Hermès.

