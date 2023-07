Le debrief Bourse du 7 juillet : le CAC 40 se reprend légèrement.

information fournie par Boursorama • 07/07/2023 à 18:05

Eh bien pour cette dernière séance, on retrouve un peu d'éclaircie après cette contre-performance de la veille. La bourse de Paris rebondit légèrement peu après 11h, et réussi à maintenir une performance positive, évitant ainsi une semaine totalement rouge.



Les chiffres de l'emploi outre-Atlantique sont nettement inférieurs aux attentes, avec seulement 209 000 emplois créés par rapport aux 245 000 attendus, ce qui contredit complètement les chiffres publiés hier par ADP. Le CAC 40 a donc plutôt bien réagi à cette annonce et prenait aux alentours de 1%.



Finalement, l'indice parisien termine la séance sur une hausse de 0,42%, vers les 7111 points, dans des volumes d'échanges de 2,7 milliards d'euros à la clôture.



Du côté du CAC 40,



Unibail Rodamco Westfield prend les devants et récupère une partie des pertes d'hier. Le titre grimpe de 4,58%. On retrouve ensuite Stellantis qui affiche une hausse de 2,04%, suivi de ArcelorMittal et Alstom.



A l'inverse, Orange cède 1,41%. L'Oréal lâche quelques points, tout comme Sanofi et Téléperformance.



Sur le SBF 120, SES-Imagotag est dans le viseur encore une fois mais cette fois-ci les accusations de Gotham City sont jugées peu crédibles par les marchés. La seconde partie du rapport souligne que certaines transactions entre parties liées n'auraient pas été divulguées. Malgré cela, le titre réalise une performance de 31,60% pour aujourd'hui.



Puis la lanterne rouge pour cette séance c'est le groupe spécialisé dans l'emballage pour les boissons et les produits alimentaires, Verallia qui perd 1,99%,

Enfin, en ce qui concerne les marchés américains, à la clôture parisienne, Wall Street évoluait en ordre dispersé, avec une baisse de 0,13% pour le Dow Jones et une hausse de 0,29% pour le Nasdaq.



Le debrief bourse fait une pause jusqu'au 28 août. En attendant de vous retrouver, nous vous souhaitons de passer d'excellentes vacances d'été.

AM (redaction@boursorama.fr)