Le debrief Bourse du 5 mai : le CAC 40 réduit sa perte hebdomadaire

05/05/2023

Pour cette dernière séance, la Bourse de Paris reprend des couleurs. Qui dit premier vendredi du mois, dit le rapport sur l'emploi outre-Atlantique et on peut dire que les données ont étaient très bien accueillis par les investisseurs.

En effet l'économie américaine a généré 253.000 emplois non agricoles au mois d'avril, soit bien plus que les 185.000 attendus, le taux de chômage est passé quant à lui à 3,4%, puis le revenu horaire moyen s'est accru de 4,4%.

Bref, sur cette séance le CAC 40 évolue de 1,26% vers les 7 432 points, dans un volume d'échanges de 3,3 milliards d'euros à la clôture.

Du côté des valeurs, après trois séances de suite dans le rouge Renault engrange 4,48% aidé par une note de Morgan Stanley, qui passe à «surpondérer» sur le titre avec un objectif de 42 euros.

On retrouve Capgemini qui est bien orienté. Idem pour les valeurs bancaires, BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale, gagnent plus de 3%.

A l'inverse, Téléperformance est lanterne rouge, le titre corrige de 1,44%, suivi de Thales. Le groupe serait visé par une enquête du parquet national financier pour des soupçons de corruption en Inde.

On passe maintenant sur le SBF 120, la compagnie franco-néerlandaise Air France-KLM a réduit sa perte de plus d'un tiers au premier trimestre mais l'action cède tout de même 2,61%.

Malheureusement, Casino reste en baisse, toujours pénalisé par sa publication trimestrielle décevante.

En revanche, tout roule pour Valneva qui surperforme l'indice avec une hausse de 13%, Nexans très bien orienté aussi en réalisant le plus important contrat de son histoire avec TenneT pour 1,7 milliard d'euros.

On termine par les marchés américains, à la clôture parisienne, la Bourse de New York était bien évidemment dans le vert. Comme je vous ai indiqué les chiffres sur l'emploi confirment la résilience du marché du travail mais la séance est par ailleurs animée par les résultats trimestriels meilleurs que prévus d'Apple, qui voit son cours augmenter de 4,6% à 17h45.

