Le debrief Bourse du 5 juillet : troisième séance de baisse pour le CAC 40

information fournie par Boursorama • 05/07/2023 à 15:52

Après deux séances de consolidation la Bourse de Paris accentue ses pertes après les indicateurs de la matinée, reflétant l'essoufflement de la reprise post-Covid en Chine et le ralentissement de l'activité en zone euro. Du côté de l'hexagone, après quatre mois de croissance continue, l'indice mesurant l'activité dans le secteur des services est passé sous le seuil des 50 points, seuil qui marque la limite entre une progression et une contraction de l'activité.

Bref, l'indice parisien termine la séance sur une baisse de 0,80% vers les 7310 points, dans des volumes d'échanges de 3 milliards d'euros à la clôture.



Du côté des valeurs, Renault prend les commandes de l'indice avec une hausse de 2,63%. EssilorLuxottica grimpe également, Morgan Stanley passe à surpondérer sur le titre avec un objectif de cours à 205 euros.

En revanche, Axa est lanterne rouge pour aujourd'hui avec une baisse de 3,60%. Les valeurs du luxe subissent logiquement les répercussions de cette situation. Kering lâche 2,89%.

Puis on retrouve Worldline, après avoir pris plus de 7% en seulement 2 jours, le titre cède 2,67%. A noter que UBS maintient sa recommandation d'achat sur cette valeur, mais a réduit son objectif de cours à 48€.



Sur le SBF 120, nouvel épisode mouvementé pour Casino qui chute de 32,94% à sa reprise de cotation aujourd'hui. Le distributeur a dévoilé les détails des offres de restructuration qu'il a reçus de la part du duo Daniel Kretinsky et Marc Ladreit de Lacharrière, ainsi que des hommes d'affaires Niel, Pigasse et Zouari. Le distributeur a souligné que quel que soit le plan de restructuration final, les actionnaires subiront une dilution massive, et Rallye perdra le contrôle de Casino.

Enfin on termine par les marchés américains, à la clôture parisienne, les indices outre-Atlantique étaient en territoire négatif. Les investisseurs attendent dans la soirée, le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed du 14 juin.



AM (redaction@boursorama.fr)