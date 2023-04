Le debrief Bourse du 5 avril : le CAC 40 clôture en repli de 0,39%

information fournie par Boursorama • 05/04/2023 à 09:34

Le CAC 40 finit cette journée du 5 avril sur un repli un peu plus marqué qu'hier... dans une ambiance plus prudente depuis quelques semaines : -0,39% vers les 7.316 points et 3,8 milliards d'euros échangés. On a pris connaissance d'une statistique plutôt rassurante en zone euro avec un indice PMI S&P Global composite à 53,7 en mars après 52 en février. La croissance de l'activité se poursuit donc, à un plus-haut depuis dix mois.

On continue sur les statistiques avec l'enquête ADP sur l'emploi américain. L'économie américaine a créé 145.000 postes en mars, bien en dessous du consensus Briefing à 205.000. On verra ce que disent les chiffres officiels vendredi.

A Wall Street, à 17h45, le Dow Jones grignote 0,2% vers les 33.466 points alors que le Nasdaq est franchement dans le rouge -1,2% vers les 11.977 points.

Valeurs en hausse

Les investisseurs avaient de l'appétit pour Sodexo. Pour le premier semestre de son exercice 22-23 allant d'octobre à mars, le groupe de restauration collective a publié des résultats solides et notamment un résultat net part du groupe de 440 millions d'euros en croissance de 30,6%. La marge d'exploitation augmente de 60 points de base, à 5,8%. Autre nouvelle appréciée : l'annonce de la prochaine scission de l'activité Benefits & Rewards Services (BRS), très attendue. Pour la totalité de l'exercice, Sodexo vise notament une croissance interne proche de 11%.

Orange était aussi nettement dans le vert, l'opérateur télécoms qui a annoncé son intention d'émettre une nouvelle souche d'obligations hybrides et de lancer concomitamment une offre de rachat sur ses obligations hybrides existantes.

Sur le CAC 40, a allait bien aussi pour EssilorLuxottica et Sanofi.

A noter sur le SRD, la biotech Onxeo qui reprend sa flambée spéculative, sans newsflow : +8% aujourd'hui.

Valeurs en baisse

Deuxième séance de prises de bénéfices sur Faurecia, ce qui n'empêche pas l'équipementier automobile de toujours progresser de plus de 34% depuis le début de l'année.

Les valeurs indsutrielles reculaient également à l'image de Rexel, Legrand ou encore Saint-Gobain.

Nexans cédait lui 7%. La faute à son premier actionnaire, le groupe chilien Invexans, qui a annoncé la vente d'environ 4,2 millions d'actions de la société française par le biais d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels. Ce placement représente 9,6% du capital de Nexans.

Enfin, Casino signe une nouvelle séance de repli et se rapproche désormais de la barre des 6 euros l'action.

LG (redaction@boursorama.fr)