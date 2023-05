Le debrief Bourse du 4 mai : le CAC 40 digère les hausses de taux

information fournie par Boursorama • 04/05/2023 à 18:10

25 points de base. A la manière de la Fed hier, la Banque centrale européenne a relevé son taux de dépôt de 25 points de base pour le porter à 3,25%. La BCE qui a signalé que d'autres hausses étaient encore probables, compte tenu des tensions sur les prix et les salaires. On a donc un CAC 40 qui finit la journée en repli de 0,85% vers les 7.341 points et 3,7 milliards d'euros échangés, lesté aussi par la baisse de Wall Street.

Et pour cause, en plus d'une nouvelle hausse de taux, les marchés américains doivent composer avec une regain de tension sur les banques régionales : PacWest (-50%), Western Alliance (-39%), Zions Bancorporation (-9%) : autant d'établissements attaqués en Bourse dans le sillage de First Republic. Même les grands noms sont sous pression à l'image de JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America. A 17h45, le Dow Jones cède 1% quand le Nasdaq n'abandonne que 0,3%.

Valeurs en hausse

Valneva domine largement le SBF 120. La biotech a nettement réduit sa perte nette au premier trimestre 2023 à 18,1 millions d'euros contre 26 millions à la même période de l'année dernière. L'activité a, elle augmenté de près de 54%.

Moins haut dans l'atmosphère, on retrouve SES : l'opérateur satellitaire a confirmé ses objectifs 2023 dans la foulée de sa publication trimestrielle.

Les valeurs de vins et spiritueux sont bien orientées à l'image de Rémy Cointreau et Pernod Ricard

Sur le CAC 40, c'est Engie qui finit en tête, profitant d'un relèvement d'objectif de cours de la part de Berenberg, passé de 15,50 à 17 euros sur le titre.

Valeurs en baisse

Nouvelle séance de net repli pour Teleperformance. Morgan Stanley a abaissé sa recommandation de "surpondérer" à "pondérer en ligne", et réduit son objectif de cours de 320 à 240 euros. Raison de cette dégradation : le durcissement de l'environnement macroéconomique pourrait remettre en cause la croissance du géant des centres d'appels.

M6 est également sous pression, tout comme Technip Energies après l'annonce par le groupe parapétrolier d'un chiffre d'affaires en repli de 13% sur les trois premiers mois de l'année.

La publication trimestrielle de Casino est, elle, venue mettre fin à la séquence de 6 hausses consécutives. Le distributeur a fait état d'un chiffre d'affaires de 5,4 milliards d'euros, inférieur aux attentes et en croissance de seulement 1% en données comparables. Talon d'achille du groupe, en France, les ventes ont reculé de 0,4% en données comparables...

Enfin, Publicis Groupe cède 5,7% dans la foulée de la publication mal accueillie hier du groupe américain Omincom.

