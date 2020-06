Le debrief Bourse du 30 juin : le CAC 40 finit le trimestre sur un repli de 0,19%

Boursorama • 30/06/2020 à 18:20

On a eu des statistiques encourageantes en provenance de Chine : l'indice PMI officiel des directeurs d'achats du secteur manufacturier a progressé de 0,3 point en juin, à 50,9, là où le consensus Bloomberg tablait sur 50,5. Un chiffre au-dessus des 50 qui marque une accélération de l'activité.

Une bonne nouvelle donc mais qui n'a pas suffi à vaincre l'hésitation de la place parisienne. A la fin d'un parcours en dents de scie, le CAC 40 clôture en petit repli : -0,19% vers les 4.935 points, avec 3,6 milliards d'euros échangés. Il finit néanmoins le mois sur une progression de +3,64% et de +12,73% sur le trimestre.

Evolution contrastée pour les indices américains avec un Dow Jones proche de l'équilibre à 17h45 et le Nasdaq à +1% vers les 9.982 points. Les investisseurs attendent l'audition du patron de la Fed Jerome Powell devant une commission de la Chambre des représentants.

Valeurs en hausse

Sur le SBF 120, c'est le spécialiste des revêtements de sol Tarkett qui finit la séance en tête des hausses

Derrière, on retrouve Ubisoft. Selon plusieurs médias spécialisés, l'éditeur de jeux vidéo devrait bientôt dévoiler Hyper Scape, un concurrent du hit Fortnite, de quoi séduire les investisseurs

Scor profite d'une recommandation de Citi, passé de «neutre» à «achat» sur le titre du réassureur.

Seb et Sartorius sont également bien orientés

Trigano prend 3,55%. L'activité du spécialiste des camping-cars a pourtant chuté de 45,7% au troisième trimestre (clos fin mai) de son exercice 2019-2020 mais le marché a été rassuré par les propos du groupe, tablant sur des ventes soutenues au 4e trimestre

Sur le CAC 40, c'est STMicro domine les progressions. Le groupe de semi-conducteur est porté par des résultats meilleurs que prévu et des prévisions revues à la hausse de ses homologues américains Micron Technology et Xilinx.

A noter aussi la hausse de Worldline (+2,50%) et un un nouveau plus-haut historique à 78,24 euros en cours de séance. HSBC a relevé son objectif de cours de 75 à 85 euros tout en maintenant sa recommandation à «achat».

Valeurs en baisse

Vallourec affiche la chute la plus marquée du SBF 120 devant DBV Technologies, Natixis CGG et Elior qui reste sous pression et cède désormais 61% depuis le début de l'année.

