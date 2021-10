Le debrief Bourse du 29 octobre : Paris termine finalement dans le vert

information fournie par Boursorama • 29/10/2021 à 18:21

D'abord dans le rouge, la Bourse de Paris s'est finalement décidée à aller de l'avant. Le CAC 40 termine la séance sur une hausse de 0,38% vers les 6830 points.

Néanmoins les publications d'Apple et d'Amazon ont déçu les investisseurs, et l'inflation continue d'être le sujet d'inquiétude numéro un des marchés. Non sans raison en France la hausse des prix a atteint 2,6% en octobre sur un an.

Du côté des valeurs,

EssilorLuxottica s'offre la plus forte hausse porté par un nouveau relèvement de ses prévisions pour cette année après un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 33% par rapport à la période correspondante de 2019. Le titre gagne 3,49%. C'est la plus forte hausse de l'indice.

La crainte d'un resserrement monétaire de la BCE face à l'accélération de l'inflation ravive l'aversion pour le risque des investisseurs et provoque une vive remontée des taux longs. Cette dernière favorise par ricochet le segment bancaire et les assureurs. Axa avance de plus de 3%. Société Générale de 1,76%.



Le secteur de l'aéronautique est aussi bien orienté. Safran a annoncé une progression de 10,4% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre et relevé son objectif de flux de trésorerie disponible pour 2021. Le titre gagne 1,72%.

A l'inverse, Saint-Gobain recule de 2,18% après avoir publié ses revenus du troisième trimestre qui montrent un ralentissement des volumes.

Worldline accuse une nouvelle séance de repli : -3,58%, c'est la plus forte hausse de l'indice.

Sur le SBF 120, les investisseurs saluent les performances de TF1. Le groupe a en effet relevé à deux chiffres ses prévisions pour son taux de marge opérationnelle courante pour cette année.

DBV Technologies rebondit. Insuffisant toutefois pour effacer les pertes colossales de cette semaine, pour rappel le titre a perdu plus d'un tiers de sa valeur.

A la hausse aussi sur cette séance, Ubisoft. L'éditeur de jeux vidéo retrouve grâce aux yeux des investisseurs après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes des analystes.

Air France-KLM grimpe aussi après avoir fait part d'une progression de son chiffre d'affaires légèrement supérieure à celle anticipée par les analystes.

Parallèlement, Nexity chute de plus de 3%, pénalisé par des prises de bénéfices.

Outre-Atlantique, l'info du jour c'est le retour de Microsoft comme plus grosse capitalisation de Wall Street, détrônant ainsi Apple. Au moment de la clôture parisienne, les trois indices stars de la Bourse de New York hésitaient sur la marche à suivre déçus par les résultats de la tech.