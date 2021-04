Le debrief Bourse du 29 avril : Paris s'essouffle, ST Micro star du jour

Boursorama • 29/04/2021 à 18:39

La Bourse de Paris d'abord bien orientée, après avoir même touché des plus hauts niveaux depuis 20 ans en séance, a finalement basculé dans le rouge.

Le CAC 40 termine la séance proche de l'équilibre, et conserve in extremis les 6300 points dans un volume d'échanges encore faible.



Du côté des valeurs,

C'est une séance encore rythmée par les nombreuses publications d'entreprises du CAC 40.

Avec STMicro à l'honneur qui profite des propos de son PDG Jean-Marc Chéry, au sujet de la bonne visibilité dont dispose le fabricant de semi-conducteurs sur l'évolution de la demande mondiale de puces électroniques. Le titre progresse de 1,66%.

Capgemini est également à la hausse : +1,32%, le titre a même affiché en séance un nouveau record. Le groupe révèle un début d'année plus dynamique que prévu, avec un chiffre d'affaires de 4,271 milliards d'euros, en hausse de plus de 24% à taux de change constants. Ce qui pousse les analystes à dire que Capgemini pourrait revoir à la hausse ses prévisions annuelles.

Parmi les autres publications du jour, celle d'Airbus qui permet au titre de gagner 0,70%. Le groupe aéronautique a enregistré un bénéfice net de 362 millions d'euros, à comparer avec une perte nette de 481 millions d'euros un an plus tôt. Il a surtout fait part d'un bénéfice avant intérêts et impôts à 694 millions d'euros soit un bond de 147% alors que le marché visait 635 millions.

A l'inverse, le segment automobile est en repli, pénalisé par Ford qui averti que la pénurie de semi-conducteurs pourrait réduire de 50% sa production au deuxième trimestre. Renault affiche notamment la plus forte baisse de l'indice et recule de plus de 4%.

La foncière Unibail-Rodamco-Westfield est également à la peine, plus de 2% de baisse. Le marché sanctionnant la chute de son chiffre d'affaires au premier trimestre et l'absence de prévisions annuelles.



Sur le SBF 120,

La biotech Valneva qui annonce le lancement de son projet d'introduction sur le Nasdaq aux Etats-Unis s'offre la plus forte hausse.

TF1 est aussi très bien orienté au lendemain de résultats trimestriels meilleurs que prévu, notamment sur le segment revenus publicitaires. JP Morgan a relevé son objectif de cours à 14 euros contre 12,60 euros.

En revanche, Lagardère est en repli après avoir officialisé l'abandon du projet de gérance en commandite.

Solutions 30 recule aussi fortement après les publications de ses résultats annuels, et bien que le groupe ait confirmé ses objectifs 2021 ....

A Wall Street, la Bourse a également basculé dans le rouge en dépit des bons résultats publiés par Apple et Facebook et l'annonce d'une forte croissance du PIB au premier trimestre.

Voilà c'est tout pour ce soir mais n'oubliez pas toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama.