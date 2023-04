Le debrief Bourse du 28 avril : une belle remontada du CAC 40 pour finir le mois

information fournie par Boursorama • 28/04/2023 à 18:30

Ah quelle remontada du CAC 40 qui a refait la perte creusée dans la matinée tout au long de l'après midi pour finir la semaine et le mois par une petite hausse, au mental : +0,1% à 7.491,50 points et de beaux volumes avec 4,2 milliards d'euros échangés. Ce baroud d'honneur ne suffit pas à sauver une semaine marquée par de nombreuses publications d'entreprises, avec un repli de 1,13%. Sur avril, l'indice aura progressé de 2,3%.

A Wall Street, c'est vert aussi à 17h45. +0,48% pour le Dow Jones et vert un peu plus timide pour le Nasdaq : +0,12%. A noter les derniers chiffres d'inflation : l'indice PCE Core qui exclut l'alimentation et l'énergie, est resté inchangé en mars à 4,6%, alors

que le consensus prévoyait 4,5%. Reste à voir quelles conclusions en tirera la Fed. Côté valeur, Amazon cède 4% alors que le groupe a prévenu d' un ralentissement de sa division Amazon Web Services.

Valeurs en hausse

Quatre à la suite pour Casino qui a même accéléré sa progression en cours de séance pour finir à +9,36%. Très entouré depuis le début de la semaine, le titre du distributeur progresse de 19% sur la période.

Atos reste bien orienté dans la foulée de sa publication trimestrielle, hier. Le groupe a par ailleurs annoncé aujourd'hui le lancement d'un programme d'achat d'actions et profite d'un relèvement de recommandation. Invest Securities est passé de "neutre" à "achat" avec un objectif de cours ajusté de 19 à 18 euros, "compte tenu des solides réalisations du premier trimestre 2023".

C'était une bonne semaine pour Solutions 30 qui grimpe de 18,45 sur la période.

C'était bien aussi pour Seb selon les investisseurs. Même si l'activité du spécialiste du petit électroménager a baissé de 4,9% au premier trimestre, à 1,82 milliard d'euros, les objectifs 2023 ont été confirmés.

Sur le CAC 40, Engie vire en tête devant Saint-Gobain. Le groupe qui profite d'un chiffre d'affaires trimestriel ressorti supérieur aux attentes et un maintien des perspectives pour l'exercice en cours, notamment celui d'une marge d'exploitation comprise entre 9 et 11%.

Valeurs en baisse

Rémy Cointreau a bu la tasse après avoir dévoilé un chiffre d'affaires en croissance organique de 10,1% à 1,55 milliard d'euros pour son exercice 22-23 et confirmé son objectif d'une croissance organique forte de son résultat opérationnel courant (ROC) sur la période. Les investisseurs ont pu être déçus par des perspectives jugées prudentes. Pour l'exercice 23-24, Rémy Cointreau table veut en effet "confirmer son niveau de profitabilité" et d'enregistrer un chiffre d'affaires "stable en organique". Il entraine avec lui Pernod Ricard qui avait déjà marqué le pas hier après la publication de ses chiffres à neuf mois.

Séance compliquée aussi pour TF1 après sa publication trimestrielle avec un chiffre d'affaires consolidé qui a reculé de 14,5% sur les trois premiers mois de l'année pénalisé par le repli de presque 10% des revenus publicitaires. Les objectifs 2023 ont toutefois été maintenus.

Sur le CAC 40 en plus de Pernod Ricard, Sanofi reste mal orienté après la publication trimestrielle d'hier.

LG (redaction@boursorama.fr)