Le debrief Bourse du 27 mars : apaisement des tensions, le CAC 40 se reprend

information fournie par Boursorama • 27/03/2023 à 18:15

A la faveur d'un apaisement des tensions sur le secteur bancaire, la Bourse de Paris rebondit

Le CAC 40 termine la séance sur une hausse de 0,9% vers les 7078 points dans un volume d'échanges de 3,4 milliards d'euros à la clôture.

Du côté des valeurs,

Teleperformance affiche la plus forte progression du jour : +4,02%.

Le secteur automobile est recherché sur cette séance. Renault s'apprécie de 2,95% alors que HSBC a relevé son opinion de « conserver » à « acheter ».

Les bancaires se reprennent. BNP Paribas avance de 2,62%, Crédit Agricole : +0,9%, et dans une moindre mesure Société Générale +0,31%,

A l'inverse, Pernod Ricard recule de 1,35% alors que JP Morgan a dégradé la valeur de « surpondérer » à « neutre ».

Kering est également en repli de 1,24%.

On passe maintenant au SBF 120 sur lequel Casino se redresse de 6,13%, insuffisant toutefois pour effacer les pertes colossales de vendredi. Pour rappel, la note de crédit du groupe s'est vue dégradée en fin de semaine dernière par Moody's, assortie d'une perspective négative. Une dégradation qui reflète notamment la poursuite des pertes de parts de marché sur le marché français de la distribution.

De son côté, Plastic Omnium avance de 3,87% grâce à HSBC passé de sous-performance à neutre sur l'équipementier automobile.

Orpea est quant à lui toujours en souffrance, presque 9% de baisse. Le groupe a annoncé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée par le tribunal de commerce spécialisé de Nanterre.

Enfin, on termine comme chaque jour par les marchés US. La Bourse de New York a débuté en hausse, profitant de la stabilisation du secteur bancaire après l'accès de volatilité observé ces dernières semaines.