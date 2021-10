Le debrief Bourse du 25 octobre : début de semaine attentiste à Paris

information fournie par Boursorama • 25/10/2021 à 18:11

Début de semaine plutôt attentiste à la Bourse de Paris mais qui se termine dans le rouge, sur un repli du CAC 40 de 0,31% vers les 6.713 points et des petits volumes 2,8 milliards d'euros échangés. C'est assez normal alors qu'on attend de très nombreuses publications d'entreprises dans les jours qui viennent, de part et d'autre de l'Atlantique. Le tout sur fond de tensions inflationnistes et de remontée des contaminations au covid-19 dans certains pays, dont l'Allemagne..

Outre-Atlantique, à 17h45, c'est un peu la même ambiance sur le Dow Jones à +0,1%% vers les 35.707 points alors que le Nasdaq prend 0,5% vers les 15.166 points. A noter la hausse de 6% de Tesla alors que Morgan Stanley a relevé son objectif de cours de 900 à 1.200 dollars et la chute de 12% de Pinterest : PayPal a indiqué ne pas être intéressé par un rachat du réseau social. Et puis ce soir, Facebook sera, le premier des GAFAM à publier ses comptes du 3e trimestre...

Valeurs en hausse

Et on retrouve Virbac en tête du SBF 120. Le spécialiste du bien être animal profite d'un relèvement d'objectif de cours de Jefferies de 405 euros à 480 euros qui maintient son conseil à « achat ». Le titre décroche un nouveau record absolu à 413 euros en séance.

Autre avis favorable, autre progression pour Rexel cette fois. Kepler Cheuvreux relève sa recommandation à « acheter » contre « conserver » et remonte son objectif de cours de 19,50 à 22 euros.

4e séance dans le vert pour Valneva toujours porté par ses résultats positifs dans le covid-19

Et puis sur le CAC 40 les valeurs de l'auto se distinguent à l'image de Stellantis et Michelin tout comme le géant de l'acier Arcelormittal

Les bancaires BNP Paribas et Société Générale profitent elles des résultats bien accueillis de HSBC. HSBC qui a également annoncé un prochain programme de rachat d'actions d'environ 2 milliards de dollars.

Valeurs en baisse

DBV Technologies est lanterne rouge du SBF 120 devant ADP qui signe une 4e séance de repli consécutive, logiquement pénalisé par la remontée des contaminations au covid-19 dans certains pays.

Neoen et McPhy Energy sont également sous pression, tout comme Safran et Worldline sur le CAC 40.

A noter aussi sur le SRD, l'effondrement de 40% d'Erytech après l'échec d'une étude de phase 3 de son candidat médicament Eryaspase dans le cancer du pancréas.

