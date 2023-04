Le debrief Bourse du 24 avril : début de semaine apathique à la Bourse de Paris

information fournie par Boursorama • 24/04/2023 à 18:21

La Bourse de Paris évolue sans tendance alors qu'une semaine riche s'ouvre sur les marchés avec de nombreuses publications de résultats trimestriels et d'indicateurs économiques.

Le CAC 40 termine la séance quasiment à l'équilibre : - 0,04% vers les 7573 points dans un volume d'échanges de 3 milliards d'euros à la clôture.

Du côté des valeurs,

Stellantis brille et avance de 2,29%

Le luxe est également à l'honneur avec Kering qui progresse de 1,18%

A noter aussi cette info dans le secteur ; avec LVMH qui est devenu ce jour la première société européenne à dépasser les 500 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Les banques sont également bien orientées. Crédit Agricole progresse de 0,83% et BNP Paribas de 0,82%.

A contrario, ArcelorMittal recule de 2,30%.

On passe maintenant au SBF 120,

Getlink progresse de 4,16% à la faveur d'un relèvement de recommandation à « acheter » contre « neutre » et son objectif de cours passe à 20 euros contre 18.

A l'opposé, Orpea plonge après le rejet par le conseil d'administration d'une demande d'assemblée générale déposée par un groupe d'actionnaires.

A noter aussi la baisse de Casino après la proposition de l'homme d'affaires tchèque Daniel Křetínský d'une prise de contrôle du groupe.

Enfin on termine comme chaque jour par les marchés US. New York ouvert sur une note stable. Les investisseurs étant dans l'attente cette semaine des résultats des poids lourds des nouvelles technologies et d'indicateurs de conjoncture et d'inflation aux Etats-Unis qui pourraient influer sur les décisions de la Fed le mois prochain.