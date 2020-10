Le debrief Bourse du 21 octobre : en nette baisse, le CAC 40 repasse sous les 4900 points

Boursorama • 21/10/2020 à 18:27

La Bourse de Paris n'était pas vraiment à la fête aujourd'hui, un peu plombée par les nouvelles mesures sanitaires prises dans différents Etats européens (dont des reconfinements notamment en Irlande et au Pays de Galles) qui font bel et bien face à cette seconde vague tant redoutée du covid-19. Résultat, le CAC 40 abandonne 1,53% pour finir vers les 4854 points.

Outre-Atlantique, ça tergiverse toujours autour de mesures de relance alors que l'élection présidentielle se rapproche à grands pas, le Dow Jones recule donc, lui aussi, de 0,26% à 17h45 vers les 28.235 points quand le nasdaq abandonne 0,18% vers les 11.496 points.

Valeurs en hausse

Virbac était en tête du SBF 120 suivi par TF1 et Ingenico. On a appris aujourd'hui le succès de l'OPA de Worldline sur le groupe : A l'issue du règlement-livraison prévu le 28 octobre, Worldline détiendra 88,64% du capital d'Ingenico et au moins 83,20% des droits de vote. Le titre Worldline se replie lui de 1,7%

La musique était bonne pour Vivendi, en tête du CAC 40. Le groupe a agréablement surpris le marché avec un chiffre d'affaires trimestriel de 4 milliards d'euros en croissance de 0,7% à taux de change et périmètre constants. Une croissance notamment tirée par la division musicale Universal Music Group (UMG). Une division que Vivendi dit avoir l'intention d'introduire en Bourse en 2022.

Renault, Publicis et Arcelormittal s'illustraient également à la hausse sur l'indice.

Valeurs en baisse

Décidément, ça bouge en ce moment sur Mercialys Après deux séances à +4,5% et +8% hier dans la foulée de son point trimestriel, la foncière rechute de 5,3% aujourd'hui. Icade et Gecina étaient aussi sous pression.

Autre valeur pas dans son assiette aujourd'hui : Sodexo -4,54%.

Et puis sur le CAC 40, Airbus reperd de l'altitude après trois séances de hausses, se repliant de 4,3% devant Saint-Gobain et Vinci. Le groupe de BTP et de concessions a publié hier soir un chiffre d'affaires de 12,3 milliards d'euros au 3e trimestre, en repli de 6,7% à structure comparable. Une baisse certes mais qui traduit selon le groupe le retour à la normale de la plupart des exploitations de Vinci en France et à l'international" alors que sur 9 mois l'activité cède 13,2% à données comparables.

