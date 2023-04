Le debrief Bourse du 21 avril : et un nouveau record pour le CAC 40 !

information fournie par Boursorama • 21/04/2023 à 18:00

C'était la semaine de tous les records pour le CAC 40 et quoi de mieux pour la finir... qu'un nouveau sommet. L'indice finit la journée sur une progression de 0,51%, à 7.577 points tout pile et 3,8 milliards d'euros échangés. Sur la semaine, il aura progressé de 0,76%.

Outre-Atlantique, la tendance est moins porteuse avec un Dow Jones et un Nasdaq qui se replient à 17h45 : -0,14% pour le premier -0,10% pour le second. Clairement, on préfère ne pas trop prendre de risques alors que les résultats des grands acteurs de la tech la semaine prochaine.

Valeurs en hausse

Sur le SBF 120, c'est EssilorLuxottica qui attirait les regards. La publication trimestrielle du géant de l'optique a convaincu avec avec un chiffre d'affaires de 6,1 milliards d'euros au premier trimestre, supérieur aux attentes, en croissance de 9,7%.

Derrière, on retrouve Interparfums et GTT. GTT qui a confirmé ses objectifs 2023 après une hausse de 17,2% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, à presque 80 millions d'euros.

L'Oréal finit également en beauté, aidé sans doute par un petit coup de pouce de Berenberg, qui a relevé son objectif de cours de 378 à 412 euros sur le leader des cosmétiques.

Enfin, c'est Mauna Kea qui se distingue sur le SRD : +15,6%. La medtech qui a publié un chiffre d'affaires en croissance de 121% au premier trimestre, à 4,16 millions.

Valeurs en baisse

Sévère correction pour Ipsos. Le groupe d'études par enquêtes a surpris, en publiant un chiffre d'affaires en repli organique de 2,8% au premier trimestre, à 532 millions d'euros, pénalisé par des effets de base défavorables ainsi que par la prudence des clients pour ce début d'anée, en raison des incertitudes économiques mondiales, a indiqué le groupe. Ipsos a néanmoins confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice.

Casino aussi à souffert, tout comme Solutions 30. Les résultats 2022 spécialiste de la transition numérique ont clairement déçu les investisseurs. Le résultat net passe dans le rouge à hauteur de 50,1 millions d'euros. La marge opérationnelle passe, elle, de 9,4 à 5,2%. Pour 2023, Solutions 30 dit anticiper une croissance à deux chiffres lui permettant de franchir le cap du milliard d'euros de chiffre d'affaires.

Sur le CAC 40, Airbus perdait de l'altitude, tout comme, une nouvelle fois Renault, qui cède 12% sur cinq séances.

A noter aussi Gensight, le cours de la biotech s'est effondré de 70% alors qu'elle a annoncé le retrait demande d'autorisation de mise sur le marché de Lumevoq en Europe, alors le comité pour les thérapies innovantes avait toujours des objections à formuler sur le candidat médicament.

Median aussi se repliait sèchèment (-15%) : les investisseurs ont mal réagi au doublement de la perte opérationnelle et au fait que la société indique être en discussion avancée avec des actionnaires historiques et partenaires financiers en vue de financer ses opérations au-delà de décembre prochain.

LG (redaction@boursorama.fr)