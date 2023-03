Le debrief Bourse du 20 mars : Paris retrouve un peu de sérénité

information fournie par Boursorama • 20/03/2023 à 18:00

Les choses avaient mal commencé à Paris mais finalement, une fois digéré les annonces du week-end sur le rachat de Credit Suisse par UBS, sur l'action concertée des banques centrales en vue d'améliorer l'approvisionnement en dollar, toujours recherché pendant les phases de crise, l'indice français a repris ses esprits. Il termine la journée sur une progression de 1,27% reprenant les 7.000 points, vers les 7.013 points, et presque 5 milliards d'euros échangés.

Aux Etats-Unis aussi, on veut faire preuve de résilience, même si les indices évoluent en ordre dispersé : a 17h45, le Dow Jones grimpe de 0,8% vers les 32.123 points mais le Nasdaq recule lui de 0,2%, vers les 11.605 points. Surtout, le stress ne retombe pas sur les banques : First Republic recule encore de 40% aujourd'hui malgré les annonces de la semaine dernière.

Valeurs en hausse

Les deux opérateurs satellitaires Eutelsat et SES dominent les progressions du SBF 120. SES qui a par ailleurs annoncé samedi le succès du lancement de deux nouveaux satellites destinés au marché américain.

Thales était aussi recherché. Le groupe d'électronique et de défense qui bénéficie du soutien de JP Morgan, qui passe de "neutre" à "surpondérer" sur le titre avec un objectif de cours maintenu à 160 euros, estimant que le titre était redevenu "plus attractif".

Axa reprend du poil de la bête. L'assureur a indiqué ne pas être exposé aux actions ou obligations à risque dites additional tier one de Credit Suisse, mais avoir "une exposition limitée de près de 600 millions d'euros" à d'autres titres de dette de la banque suisse.

A la hausse également sur le CAC 40, Air Liquide et LVMH.

Valeurs en baisse

La pression ne retombe pas sur Euroapi qui abandonne désormais près de 26% depuis le début de l'année.

Orpea cède près de 3,5% alors que le spécialiste de la dépendance a annoncé avoir finalisé les termes du financement complémentaire obtenu au début du mois auprès de ses principaux partenaires bancaires.

Faurecia et Ubisoft sont également mal orientées et c'est Eurofins Scientific qui signe le repli le plus marqué du CAC 40, devant Société Générale, Alstom et Sanofi.

LG (redaction@boursorama.fr)