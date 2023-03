Le debrief Bourse du 2 mars : le CAC 40 rebondit

information fournie par Boursorama • 02/03/2023 à 17:46

La Bourse de Paris repart à la hausse et ce en dépit d'une inflation supérieure aux attentes en zone euro.

Le CAC 40 termine la séance sur une progression de 0,69% vers les 7284 points.

Du côté des valeurs,

Eurofins Scientific rebondit après sa violente chute de la veille et gagne 5,69%. Pour rappel, le laboratoire d'analyses a dévoilé hier un bénéfice net 2022 en recul de 23% à 606 millions d'euros et des perspectives jugées décevantes. Le groupe subit en effet le contrecoup d'une période exceptionnelle liée à la crise sanitaire mais aussi l'impact de l'inflation.

De son côté, le luxe bénéficie des anticipations de reprise de l'économie chinoise. Kering prend 1,78%, Pernod Ricard +2,42%.

A l'inverse, STMicro décroche : - 3,24%. Cela fait suite à l'annonce d'un de ses clients hier lors d'une journée investisseurs. Ce client, en l'occurrence Tesla, a fait savoir qu'il utilisera moins de plaquettes de carbure de silicium pour ses boitiers de transistors au profit d'une technologie maison. Le titre STMicro a perdu plus de 8% en séance.

La foncière commerciale Unibail-Rodamco-Westfield est également en petite forme : - 1,09%.

On passe maintenant au SBF 120,

Technip Energies s'attire les faveurs du marché après avoir annoncé une prévision de marge d'exploitation pour 2023 au-dessus des attentes, malgré un chiffre d'affaires pour l'année en baisse.

A l'opposé, JC Decaux se replie, pénalisé par des prises de bénéfices. Le titre a gagné plus de 4% en séance hier.

Enfin on termine comme chaque jour par les marchés américains. La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé dans un contexte de craintes que la Fed continue de relever les taux plus longtemps que prévu, faisant grimper les rendements des bons du Trésor américain à plus de 4%.

Voilà c'est tout pour ce soir mais n'oubliez pas toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama.