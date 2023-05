Le debrief Bourse du 2 mai : le CAC 40 démarre la semaine en net repli

information fournie par Boursorama • 02/05/2023 à 15:01

C'est une entame de semaine prudente à laquelle on a assisté aujourd'hui alors que la décision de politique monétaire la Fed et de la BCE sont attendues respectivement pour mercredi et jeudi. Autre source de préoccupation, l'activité manufacturière en Chine a reculé en avril de manière inattendue. Selon des données officielles publiées dimanche, l'indice PMI manufacturier s'est établi à 49,2 en avril contre 51,9 le mois précédent, au-dessous du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité. Une déception qui fait plonger le Brent de plus de 4,5% vers les 75 dollars le baril. Résultat, le CAC 40 finit la journée sur une chute de 1,45% vers les 7.383 points et 3,9 milliards d'euros échangés

C'est le même climat tendu qui prévaut de l'autre côté de l'Atlantique avec un Dow Jones en repli de 1,7% à 17h45 vers les 33.468 points et un Nasdaq à -1,4% vers les 12.046 points, d'autant que les négociations sur le relèvement du plafond de la dette semblent patiner...

Valeurs en hausse

Sur le SBF 120, Solutions 30 et Casino poursuivent leur séquence haussière

Ca va bien aussi pour SES Imagotag et Seb.

Air France-KLM grappille 0,7%, sans doute un peu grâce à l'aide de Morgan Stanley, qui a relevé son objectif de cours sur la compagnie aérienne de 1,70 à 2 euros.

Sur le CAC 40, le trio de tête est composé par STMicro, Pernod Ricard et Teleperformance.

A noter sur le SRD la flambée du cours de Vilmorin : +45,4%. Suspendue depuis le 28 avril, l'action du producteur de semences s'est aligné sur le prix d'offre publique de rachat simplifiée lancée par Limagrain.

Enfin, MedinCell progresse de 12,6% : la biotech et son partenaire Teva ont annoncé l'approbation par la FDA de mdc-IRM, le premier produit basé sur la technologie Bepo de MedinCell.

Valeurs en baisse

Antin Infrastructures Partners est lanterne rouge de l'indice devant, assez logiquement les valeus pétrolières et parapétrolières : CGG, Vallourec, TotalEnergies.

Sur le SRD, les deux biotechs OSE Immuno et AB Science se replient nettement après leur récent point d'activité. AB Science a notamment dévoilé une perte opérationnelle de 15,9 millions d'euros au titre de 2022.

LG (redaction@boursorama.fr)