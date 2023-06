Le debrief Bourse du 19 juin : sans Wall Street, le CAC 40 perd 1,01% sur la journée

information fournie par Boursorama • 19/06/2023 à 18:30

Le CAC 40 était privé de sa boussole américaine aujourd'hui alors que les marchés US étaient fermés pour la journée de commémoration de la fin de l'esclavage. Résultat, l'indice français clôture la journée, dépourvue d'indicateurs économiques majeurs, en net repli : -1,01% vers les 7.314,05 points et 2,6 milliards d'euros échangés.

Valeurs en hausse

Getlink profite d'un relèvement de recommandation de Morgan Stanley. Le service recherche de la banque américaine est passé de "pondération en ligne" à "surpondérer" sur le titre de l'exploitant du tunnel sous la Manche. L'objectif de cours est lui porté de 18,30 à 19 euros.

Seb grimpe aussi, tout comme Euroapi

Alors que s'ouvre le Salon du Bourget, Safran et Airbus prenaient de l'altitude. L'avionneur européen a annoncé une commande record de 500 appareils monocouloirs de la famille A320 auprès de la compagnie aérienne indienne IndiGo.

Sur le CAC 40 les bancaires Société Générale (NDR : maison mère de Boursorama) et BNP Paribas sont également bien orientées.

Sur le SRD, c'est une 3e séance de progression pour Metabolic Explorer qui grimpe de 7%.

Valeurs en baisse

Toujours très volatil, Orpea reperd 14,7% devant, c'est plus inhabituel, Sartorius Stedim (-12,8%) après son avertissement sur résultat de vendredi. Le fournisseur de l'industrie des biotechnologies s'attend désormais à une marge brute d'exploitation courante d'environ 30% alors qu'il tablait auparavant sur un niveau similaire à celle de l'année précédente, soit 35%. Le chiffre d'affaires devrait lui désormais se replier de 10 à 15% contre l'estimation précédente d'une hausse comprise en 0 et 5%. Dans la foulée, JP Morgan a abaissé son objectif de cours à 345 contre 400 euros.

Les deux groupes de concession et de BTP Eiffage et Vinci se replient également. Le gouvernement a obtenu l'aval du Conseil d'Etat pour augmenter la taxation des sociétés autoroutières, selon le journal Les Echos. Vinci signe le plus fort repli du CAC 40 devant Air Liquide et Worldline

