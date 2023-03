Le debrief Bourse du 17 mars : fin de semaine tendue pour le CAC 40

information fournie par Boursorama • 17/03/2023 à 18:15

On a cru ce matin que la Bourse de Paris allait finir de façon un peu plus apaisée cette semaine compliquée pour les marchés financiers. Mais non, à partir de la mi-journée, l'indice français est repassé dans le rouge et termine la journée sur un repli marqué de 1,43% vers les 6.925 points et 8,8 milliards d'euros échangés. Un gros volume, normal pour ce troisième vendredi de mars, jour des "quatre sorcières" qui correspond à l'expiration de quatre types de produits dérivés.

Sur la semaine, l'indice français aura perdu 4,09%

Il faut dire que les tensions sur les financières se poursuivent. Onze grandes banques américaines, dont JP Morgan, ont bien accepté d'injecter 30 milliards de dollars dans les caisses de First Republic Bank, en difficulté après la faillite de SVB, Silvergate et Signature. Mais pourtant, le groupe est à nouveau attaqué aujourd'hui et cède 27% à 17h45, tout comme Credit Suisse en Europe (-8%) malgré l'annonce de prêt de la Banque nationale suisse.

A Wall Street, l'ambiance est tout aussi morose avec en prime une statistique décevante sur la confiance du consommateur : le Dow Jones se replie de 1,1% vers les 31.892 points et le Nasdaq recule de 0,8% vers les 11.626 points.

Valeurs en hausse

Orpea et Korian se distinguent en tête du SBF 120, tout comme Technip Energies qui signe une 2e séance de hausse malgré un prix du Brent qui recule encore sèchement à guère plus de 73 dollars le baril.

Sur le CAC 40, c'est Alstom qui est sur de bons rails après la grosse baisse de 10,4% de mercredi : le groupe a par ailleurs annoncé la signature d'un contrat avec l'autorité portuaire de New York et du New Jersey et l'aéroport international Newark Liberty.

Derrière, on retrouve STMicro et Teleperformance.

Valeurs en baisse

Grosse séance de repli pour Antin Infrastructures Partners qui cède plus de 10%.

Atos repart en baisse tout comme Casino qui se replie désormais de plus de 20% depuis le début de l'année.

Sur le CAC 40, le gros coup de frein est pour Renault devant Axa, Publicis Groupe et Veolia.

LG (redaction@boursorama.fr)