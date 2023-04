Le debrief Bourse du 17 avril : Le CAC 40 marque une pause mais affiche un nouveau record

information fournie par Boursorama • 17/04/2023 à 18:04

La Bourse de Paris n'a pas dit son dernier mot et réitère un nouveau record en début de séance à 7.552 points. Malgré cette ouverture en hausse, les investisseurs se montrent prudents en ce début de semaine dans l'attente de plusieurs événements importants. On notera par exemple la publication du produit intérieur brut du premier trimestre de la Chine demain, mais aussi les résultats financiers de Goldman Sachs, Bank of America, suivis de Morgan Stanley mercredi.

Bref, le CAC 40 termine la séance sur une baisse de 0,28% vers les 7498 points, dans un volume d'échanges de 3,4 milliards d'euros à la clôture.

Sur le front des valeurs, Publicis se hisse en première position de l'indice parisien et s'adjuge une performance de 2,45%. On retrouve également Worldline, Safran et Airbus en territoire positif.



A l'inverse, à quelques jours de publier ses résultats du 1er trimestre, Renault est lanterne rouge du CAC 40, le titre lâche 3,92%. De son côté Capgemini recule dans le sillage du groupe indien Infosys qui perd plus de 10%. Par ailleurs Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre de la SSII française, mais réduit sa cible de 226 à 223 euros.



On passe maintenant sur le SBF120, l'action Orpea surperforme encore pour la troisième séance consécutive, en effet l'Association des actionnaires minoritaires Adamo a obtenu suffisamment de voix pour convoquer une assemblée générale extraordinaire dès cette semaine.



Autres valeurs bien orientées sur l'indice : Eramet , Korian et Fnac Darty qui progressent de plus de 3% chacune. Malheureusement ce n'est pas le cas pour tout le monde, Voltalia lâche 3,04% et Antin Infrastructure est pénalisé par Jefferies qui abaisse son objectif à 22, contre 25 euros.



Puis on termine par les marchés américains, la Bourse de New York a ouvert sur une note prudente, les investisseurs sont en attente des prochains résultats de sociétés et d'indicateurs macroéconomiques.

