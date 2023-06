Le debrief Bourse du 15 juin : les banques centrales ne désarment pas, le CAC 40 recule...

information fournie par Boursorama • 15/06/2023 à 14:56

Les banques centrales ne désarment pas et viennent une nouvelle fois de le rappeler aux investisseurs. Alors certes, hier la Fed a fait une pause dans ses hausses de taux pour la première fois depuis début 2022. Cependant, elle a rapidement déçu les attentes des investisseurs les plus optimistes qui anticipaient un changement de cap cette année. Effectivement, il est probable qu'il y aura encore deux augmentations de taux supplémentaires de 25 points de base pour l'année 2023.

Du côté de la BCE, elle a sans surprise resserré sa politique monétaire de 0,25 point de pourcentage supplémentaire, conduisant le taux de dépôt au plus-haut depuis plus de 20 ans, à 3,5%. Dans le même temps, elle a révisé à la hausse ses prévisions d'inflation, indiquant que la croissance des prix restera supérieure à son objectif de 2 % jusqu'à la fin de l'année 2025.

Alors forcément, le marché n'aime pas trop ça. Le CAC 40 finit la journée sur un repli de 0,51% vers les 7 290 points, dans un volume d'échanges de 2,9 milliards d'euros à la clôture.



Du côté des valeurs, Alstom se retrouve en bas du tableau, le titre cède 2,72%, suivi de BNP Paribas. Le luxe est également touché. Kering plie de 1,26% tout comme Hermès, et LVMH.



A l'inverse Renault surperforme l'indice avec une hausse de 2,71%. Le groupe a annoncé avoir confié à un prestataire de services d'investissement un mandat portant sur l'acquisition d'un nombre maximum de trois millions d'actions. On retrouve également Danone qui est sur sa quatrième séance de suite dans le vert, la multinationale alimentaire gagne plus de 1,33% à la clôture.

Sur le SBF 120, Orpea enregistre une deuxième journée de hausse consécutive. Son titre augmente de 15,08% sur la séance, et progresse de 33% depuis une semaine. Puis on retrouve, Ipsos qui affiche une progression de 3,65%, le marché réagissant positivement à la journée investisseurs qui s'est tenue hier. Le groupe spécialisé dans les sondages et les études a dévoilé ses ambitions dans le domaine de l'IA générative.



Enfin on termine par les marchés américains, à la clôture parisienne, les indices outre-Atlantique étaient en hausse, les investisseurs regardent le côté positif des indicateurs économiques publiés en début d'après-midi. On notera que la production industrielle américaine a baissé de 0,2% en mai après avoir augmenté de 0,5% en avril puis les ventes au détail ont augmenté de 0,3% sur ce même mois alors qu'elles étaient anticipées en repli de 0,1%.

AM (redaction@boursorama.fr)