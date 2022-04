Le debrief Bourse du 14 avril : le CAC 40 finit dans le vert cette semaine écourtée

information fournie par Boursorama • 14/04/2022 à 18:27

C'était jour de BCE aujourd'hui. La Banque centrale européenne qui a confirmé la normalisation en cours de sa politique monétaire, mais sans se montrer plus explicite sur une première hausse de taux en dépit de l'inflation. Elle a simplement confirmé qu'elle compte mettre fin à son programme d'achat d'actifs au troisième trimestre. Sur le marché des changes, l'euro est passé sous la barre de 1,08 dollar, son plus bas niveau depuis mai 2020. Le CAC 40 finit la journée sur une hausse de 0,72% vers les 6589 points et 3,6 milliards d'euros échanges

Les indices américains évoluent eux en ordre dispersé. Le Dow Jones gagne 0,35% à 17h45 vers les 34.686 pts qaund le Nasdaq est à -1% vers les 13503 points. Twitter est toujours au centre de l'attention après l'offre de rachat d'Elon Musk sur le réseau social. Le patron de Tesla offre 54,20 dollars par action du réseau social en vue de son retrait de la cote, soit environ 43,4 milliards de dollars.

Valeurs en hausse

Valneva domine les hausses du SBF 120. Alors que le Royaume-Uni a approuvé son vaccin anti-Covid. Ce dernier devient ainsi le sixième vaccin contre le coronavirus autorisé dans le pays. Alors qu'on attend l'AMM imminente en Europe, le Royaume-Uni est le premier pays européen à approuver le vaccin développé par le français.

Derrière on retrouve : ALD et deux valeurs attaquées récemment Atos et Elior

Sur le CAC 40, Essilorluxottica voyait plus loin. C'est sans doute un peu grâce à Morgan Stanley qui a un peu relevé son objectif de cours de 190 à 195 euros tout en maintenant son opinion à «surpondérer».

A noter aussi la hausse de Hermès. Le géant de l'hyperluxe a dépassé les attentes au premier trimestre avec un chiffre d'affaires de 2,8 milliards d'euros à taux de change constants, en hausse de 27% que les analystes tablaient sur une croissance organique de 15% sur la période.

Valeurs en baisse

C'est Rubis qui est lanterne rouge du SBF 120, Oddo BHF est passé de « neutre » à « sous-performance » sur le titre en ramenant son cours cible de 30 à 27 euros.

Derrière, le marché a fait la fine bouche sur l'annonce d'OVHcloud. Le groupe a pourtant relevé ses objectifs 2021-2022 visant désormais une croissance de ses revenus comprise entre 15% et 17% pour son exercice clos au 31 août, contre entre 12,5% et 15% auparavant.

Sur le CAC 40 c'est STMicro qui signe le repli le plus marqué devant Saint-Gobain et TotalEnergies.

Attention, le marché français est fermé demain et lundi.

