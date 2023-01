Le debrief Bourse du 13 janvier : et revoila le CAC 40 au-dessus des 7000 points

information fournie par Boursorama • 13/01/2023 à 18:00

Et voilà ! L'air de rien, le CAC 40 boucle une 2e semaine de progression, finissant la journée à +0,69% vers les 7.024 points et 3,4 milliards d'euros échangés. Sur une semaine, il grimpe de 2,38% et de 8,5% depuis le début de l'année, une performance historique !

Pas mal d'autant qu'en ce moment, l'indice français s'en sort mieux que ces homologues américains. A 17h45 le Dow Jones évolue à +0,2% vers les 34.264 points et le Nasdaq se replie lui de 0,16% vers les 10.984 points.

Les investisseurs ont été un peu douchés par les résultats des banques américaines. JP Morgan et Bank of America ont pourtant fait mieux que prévu au dernier trimestre 2022 alors que Wells Fargo qui a annoncé une chute de 50% de ses bénéfices. Surtout, toutes expliquent qu'elles s'attendent à une dégradation de l'activité économique cette année et ont d'ailleurs augmenté leurs provisions pour y faire face.

Valeurs en hausse

Air France-KLM a survolé le SBF 120 aujourd'hui, porté par le vent favorable des analystes. Davy Research a relevé sa recommandation de "sous-performance" à "neutre" et surtout UBS est lui passé de "neutre" à "achat", avec un objectif de cours porté de 1,75 à 2 euros. UBS qui considère que le cours actuel représente un point d'entrée attrayant.

Derrière on retrouve Soitec Bic et CGG.

Sur le CAC 40, le luxe reste solide à l'image de Hermès. EssilorLuxottica, Arcelormittal et Dassault Systèmes sont également bien orientés.

A noter enfin sur le SRD que la fièvre spéculative qui anime la biotech Onxeo depuis le début de l'année ne se dément pas : +28,47% aujourd'hui après -28,85% hier et +213% depuis le début de l'année

Valeurs en baisse

Les valeurs de l'auto se repliaient à l'image de Stellantis et Renault, peut-être un peu pénalisées par Tesla qui a procédé à des baisses de prix allant jusqu'à 20% en Europe et aux Etats-Unis sur ses voitures les plus populaires, Model 3 et Model Y pour booster ces ventes. Le titre perd 3,2% à Wall Street.

Les foncières Carmila et Mercialys se replient également.

Sur le CAC 40, derrière Stellantis, on retrouve Bouygues. Morgan Stanley a abaissé sa recommandation de "pondération en ligne" à "sous-pondérer" et son objectif de cours de 35 à 30 euros.

LG (redaction@boursorama.fr)