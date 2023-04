Le debrief Bourse du 13 avril : le CAC 40 place la barre plus haute !

information fournie par Boursorama • 13/04/2023 à 18:21

Comme on dit, jamais deux sans trois, la bourse de Paris a aligné en cette séance un nouveau record historique à 7485 points. L'indice parisien poursuit son ascension bien boosté par le géant du luxe LVMH qui profite de la reprise de la consommation en Chine.



Le CAC 40 termine la séance sur une hausse de 1,13% vers les 7480 points, dans un volume d'échanges de 3,3 milliards d'euros à la clôture.



Du côté des valeurs, je vous le disais la première capitalisation boursière parisienne LVMH, a pulvérisé les attentes avec une croissance des ventes au premier trimestre, deux fois supérieure aux prévisions. Le groupe dépasse les 440 milliards d'euros de capitalisation et voit son cours augmenté de 5,65 % sur la journée.

Dans son sillage, l'autre géant du luxe, Hermès, évolue de +3,07 %, alors que les résultats du 1er trimestre seront publiés demain.



Autres valeurs bien orientées sur l'indice : Kering, L'Oréal et Essilor Luxottica, dont la recommandation a récemment été revue à la hausse par JP Morgan pour passer de 'pondération en ligne' à 'surpondérer' sur le titre.

A l'inverse, après trois séances de suite dans le vert, Alstom signe la plus forte baisse de l'indice, -5,40%. On note que Carrefour et Capgemini cèdent également du terrain, sur cette séance .



On passe maintenant au SBF120, contre toute attente, Orpea se démarque avec une progression fulgurante de plus de 11%.



Situation différente pour Verallia, car Exane BNP Paribas abaisse son opinion sur le titre, passant d'une recommandation de 'surperformance' à 'neutre'. Icade et ALD sont eux aussi en territoire négatif.



Enfin un début en Bourse plutôt compliqué pour Florentaise qui perd 2,66%, reflétant certainement un manque d'appétit des investisseurs pour les IPO.



Et on termine par les marchés américains, les indices Outre-Atlantique progressaient en territoire positif à la clôture parisienne. Moins d'inquiétude sur les marchés avec le VIX Index qui repasse sous la barre des 19 et de nouvelles données confirmant un ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis.



