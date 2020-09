Le debrief Bourse du 11 septembre : fin de semaine au ralenti à la Bourse de Paris

Boursorama • 11/09/2020 à 17:50

Indécise une bonne partie de la séance, la Bourse de Paris a repris un peu l'allant avec Wall Street. le CAC 40 finit cette journée plutôt calme à +0,2% vers les 5034 points dans des tous petits volumes : 2,5 milliards d'euros échangés. Sur la semaine, il gagne 1,39%

Outre-Altantique la tendance n'est pas plus claire à l'issue d'une semaine placée sous le signe de la correction. Le Dow Jones grimpe de 0,6% vers 17h45 quand le Nasdaq est en léger repli : -0,1% vers les 10.910 points

Valeurs en hausse

Sur le SBF 120, Soitec domine les hausses. Le spécialiste des matériaux semi-conducteurs bénéficie d'une initiation de couverture de JP Morgan à "surpondérer" et un objectif de cours à 145 euros.

Autre avis d'analyste, autre progression, celle d'Ubisoft : Jefferies relève sa recommandation de "conserver" à "acheter" et a relevé son objectif de cours de 74 à 86 euros.

Sur le CAC 40, c'est un tir groupé des valeurs du luxe LVMH, Kering et Hermès. Cette fois c'est un peu grâce à Morgan Stanley qui a relevé ses objectifs de cours de 455 à 465 euros pour le premier et de 520 à 550 pour le second. Un analyste qui table sur un renforcement de la demande pour faciliter le retour en grâce du secteur.

A noter enfin le bond de 24,7% d'Altice Europe, après une offre au prix à 4,11 euros par action de la part de son fondateur et actionnaire principal, Patrick Drahi qui veut ensuite retirer le groupe de la Bourse.

Valeurs en baisse

Les séances se suivent et ne se ressemblent pas pour Akka Technologies, lanterne rouge du SBF 120 alors que le comité scientifique d'Euronext a justement décidé de le sortir de cet indice ainsi que du CAC Mid 60 à partir du 21 septembre.

Sur le CAC 40, c'est une fin de séjour pour le groupe Accor qui va quitter l'indice. Fragilisé par la crise du Covid 19 et la baisse du tourisme, il cédera sa place à Alstom (+1,58%).

Toujours sur le CAC 40 séance éprouvante aussi pour les valeurs bancaires Société Générale, BNP Paribas et Crédit Agricole

Enfin à noter la chute de 7,34% de Verallia. Horizon Investment Holdings a annoncé hier soir son intention de céder 6,2% du capital pour ramener sa participation dans le spécialiste du verre à 46,9%.

LG (redaction@boursorama.fr)