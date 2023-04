Le debrief Bourse du 11 avril : le CAC 40 flirte avec les 7400 points

information fournie par Boursorama • 11/04/2023 à 18:05

Et revoilà le CAC 40 au plus haut. Sortant du long week-end pascal, l'indice français commence cette semaine écourtée sur une progression de 0,89% vers les 7.391 points. Au sommet donc mais presque en apesanteur alors que les volumes restent plutôt limités aujourd'hui : 3,7 milliards d'euros échangés sur la séance.

Ce sera peut-être plus soutenu dans les jours qui viennent avec l'ouverture de la saison des résultats du premier trimestre de part et d'autre de l'Atlantique. Ce sera vendredi aux Etats-Unis avec Citgroup, JP Morgan et Wells Fargo.

D'ailleurs, si les chiffres de l'emploi plutôt conformes aux attentes n'ont pas bouleversé la donne sur les marchés américains, la tendance reste prudente avant l'inflation pour le mois de mars demain avec la publication de l'indice CPI. On hésite donc sur la conduite à tenir avec, à 17h45, avec un Dow Jones en hausse de 0,36%, vers les 33.707 points et un Nasdaq à -0,4% vers les 12.033 points.

Valeurs en hausse

Séance de net rebond pour le désormais très volatil Orpea qui reprend près de 15% aujourd'hui et domine le SBF 120.

Derrière, mais avec une progression moins forte, on retrouve Soitec. Le spécialiste des matériaux semi-conducteurs a pourtant expliqué qu'il tablait sur une stagnation de ses résultats pour l'exercice 23-24 et qu'il visait désormais un chiffre d'affaires de 2,1 milliards de dollars sur l'exercice 25-26, au lieu des 2,3 milliards de dollars prévus auparavant.La marge brute d'exploitation devrait toujours s'élever à 40% à cet horizon. Une baisse déjà plus ou moins intégrée dans les cours, ce qui explique cette réaction.

Vallourec et ALD sont aussi bien orientés et sur le CAC 40, c'est Arcelormittal qui mène la danse alors que le ralentissement de l'inflation en Chine, à +0,7% sur un an en mars, laisse peut-être augurer de mesures de relance de l'économie qui profiteraient au géant de l'acier. Toujours sur le CAC 40, Stellantis, Saint-Gobain et Schneider sont aussi à l'honneur.

Valeurs en baisse

Bic a fait couler l'encre rouge aujourd'hui, signant le repli le plus marqué du SBF 120. Sartorius Stedim, Eutelsat et Ipsos se replient également.

Sur le CAC 40, les reculs sont limités à l'image de Sanofi, en dernière position mais qui abandonne que 0,9%, Publicis Groupe, Worldline ou bien encore Danone...

