Le debrief Bourse du 10 novembre : les bons chiffres de l'inflation boostent les marchés

information fournie par Boursorama • 10/11/2022 à 18:30

C'est LE signal que tous attendaient et il a fini par arriver. Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté moins fortement que prévu en octobre. L'indice CPI a décéléré à +0,4% le mois dernier. Sur un an, il ressort à +7,7% et c'est moins que ce qu'attendait le consensus compilé par Reuters qui tablait sur +0,6% d'un mois sur l'autre et +8% en rythme annuel.

Effet immédiat sur le CAC 40 qui a bondi comme un seul homme à 14h30 après une matinée plutôt terne, à l'image de la semaine. L'indice français finit en progression de presque 2% vers les 6557 points et 4,9 milliards d'euros échangés. L'euro aussi en profite à 1,016 dollar.

Aux Etats-Unis, c'est carrément l'euphorie avec, à 17h45, un Dow Jones à +3,11% vers les 33.524 points, un Nasdaq à +6%, vers les 10.985 points. Avec l'espoir que cette déccélération de la hausse des prix va venir modérer les ardeurs de la Fed.

Valeurs en hausse

La nouvelle de l'inflation a immédiatement profité aux valeurs technologiques qui caracolent en tête des hausses du SBF 120 et CAC 40 à l'image de Soitec, Dassault Systèmes, STMicroelectronics, Worldline ou encore Capgemini

Sur le SBF 120, ca roule aussi pour les équipementiers auto Faurecia et Valeo

Engie avait de l'énergie a revendre aujourd'hui. A l'occasion de la publication de ses chiffres du 3e trimestre, le groupe a nettement relevé ses objectifs 2022 : il table notamment sur un résultat net récurrent part du groupe compris entre 4,9 milliards et 5,5 milliards d'euros, contre une fourchette allant de 3,8 à 4,4 milliards auparavant.

Valneva, de son côté, gagne 5,17%. Sur neuf mois, la biotech a réduit sa perte nette à 99,1 millions d'euros contre -245,9 millions d'euros un an plus tôt. L'entreprise a par ailleurs annoncé un plan d'économies, incluant la suppression de 20% à 25% de ses effectifs, conséquence de l'abandon de son programme de vaccin contre le Covid-19.

Valeurs en baisse

Coup de tonnerre sur le CAC 40 avec Teleperformance qui perd 33,9% en une séance, le cours a même fini par être suspendu. En cause, l'ouverture d'une enquête en Colombie sur les conditions de travail d'employés de la plateforme TikTok dont le spécialiste français des centres d'appel est un sous-traitant. Cette enquête fait suite aux révélations du magazine américain Time et du Bureau of Investigative Journalism, datant d'octobre, sur des soupçons de violations des droits syndicaux, de conditions de travail traumatisantes et de bas salaires des modérateurs de contenu du réseau social TikTok. Teleperformance n'a pour le moment pas répondu à ces accusations.

En repli aussi sur le CAC 40, Crédit Agricole a enregistré un recul de son bénéfice net de près de 10% sur un an au troisième trimestre, à 2 milliards d'euros.

Dans ce contexte, les défensives Thales et Safran font logiquement l'objet d'arbitrages

A noter aussi sur le SRD Bénéteau qui prend l'eau (-7%). Au 3e trimestre un chiffre d'affaires a pourtant affiché une croissance de 14,3% à taux de change constant, à 317 millions d'euros. C'est bien mais en dessous des attentes des analystes, ce qui explique le recul de xx%

LG (redaction@boursorama.fr)