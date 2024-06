Le debrief Bourse du 10 juin : sonné par la dissolution, le CAC 40 cède 1,35%

information fournie par Boursorama • 10/06/2024 à 18:25

On pensait les résultats des élections européennes sans trop de surprises hier, on en a été pour nos frais. Après la large victoire du Rassemblement National, le président de la République a dissout l'Assemblée nationale avec des élections législatives à venir dans trois semaines. Le CAC 40 qui n'apprécie pas trop ce genre de nouvelle inattendue termine donc la journée en repli de 1,35% vers les 7.894 points et des volumes importants puisque 4,5 milliards d'euros ont été échangés sur la journée. Preuve de la défiance des investisseurs, sur le marché obligataire, le rendement à 10 ans français se tend de 12,5 points de base, à 3,235%

Outre-Altantique, les élections européennes sont loin mais ce n'est pas l'enthousiasme pour autant A 17h45, le Dow Jones est proche de l'équilibre, prudent avant la publication des données sur l'inflation et la réunion de politique monétaire de la Fed cette semaine. Le Nasdaq est lui en léger progrès : +0,3%. A noter, la conférence d'Apple qui débute aujourd'hui : on attend bien sûr des annonces sur sa stratégie d'utilisation de l'intelligence artificielle générative dans ses produits et services.

Valeurs en hausse

Eramet finit en tête du SBF 120 après une 4e séance de hausse consécutive.

Euroapi, lui, rebondit un peu après la chute de 17,9% enregistrée vendredi. Pour rappel, le spécialiste des principes actifs a décidé de se faire accompagner par un mandataire ad hoc dans les discussions entamées en février 2024 concernant le financement à moyen et long terme de son projet de transformation stratégique Focus-27.

Les valeurs de l'auto étaient bien en piste à l'image de Valeo, Michelin, Renault et Stellantis. Et pour rouler, il faut du carburant : TotalEnergies reprend 0,23% alors que le baril de Brent a refranchi la barre des 81 dollars.

Valeurs en baisse

Toujours très volatil Emeis repart en net repli. C'est compliqué aussi pour Eutelsat et, une nouvelle fois, Valneva sur le SBF 120.

Sur le CAC 40, ce sont les bancaires qui sont le plus pénalisées par la décision d'Emmanuel Macron à l'image de Société Générale (NDLR : maison mère de Boursorama) avec BNP Paribas, et Crédit Agricole.

Vinci et Edenred sont également à la peine : 35 valeurs de l'indice sur 40 sont dans le rouge

LG (redaction@boursorama.fr)