Le crowdfunding immobilier : toujours une opportunité d'investissement ?

information fournie par BoursoBank • 09/11/2023 à 15:08

Avec la remontée rapide et forte des taux, le marché immobilier est sous pression et de nombreux articles de presse relaient des informations parfois alarmantes sur les investissements liés à la pierre. Des craintes légitimes ou exagérées ?

Comment se comporte le crowdfunding immobilier (on parle aussi de financement participatif) dans ce contexte ? Peut-il toujours être considéré comme un placement opportun ?

A voir aussi // Webinaire : tout savoir sur le crowdfunding immobilier au sein du PEA-PME

BoursoBank, en partenariat avec Homunity, propose un offre de crowdfuding qui peut-être intégrée dans le PEA PME.

Pour répondre aux questions sur l'environnement actuel, sur les caractéristiques du crowdfunding immobilier et la façon dont on peut souscrire à ce type de produits chez BoursoBank, nos experts Quentin Romet, cofondateur et président d'Homunity, et Rémi Filipovitch, chef de produit marketing Epargne Placement chez BoursoBank étaient sur le plateau de ce webinaire qui s'est déroulé en direct le 16 octobre 2023.