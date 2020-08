La bière durement touchée par le Covid-19

France 24 • 05/08/2020 à 12:37

La France est le premier importateur de malt au monde et le premier brasseur en Europe, avec 2000 brasseries recensées au 1er janvier 2020. Comment le secteur de la bière, concentré et très saisonnier, a-t-il encaissé le choc de la pandémie de coronavirus et sa cohorte de mesures sanitaires entraînant, notamment, la fermeture administrative des cafés-hôtels-restaurants ? Pour en parler, nous recevons Maxime Costilhes, délégué général des Brasseurs de France. Il plaide pour "des aides spécifiques qui pourraient soulager les brasseurs en hiver, quand ils n'auront plus de trésorerie".