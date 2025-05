information fournie par AFP Video • 10/05/2025 à 17:45

Le secrétaire du ministère indien des Affaires extérieures, Vikram Misri, a annoncé que l'Inde et le Pakistan "cesseraient tous les tirs et actions militaires sur la terre, dans les airs et sur la mer à partir de 17h00, heure standard indienne aujourd'hui", lors d'une conférence de presse.