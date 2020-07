L'expérience collaborateur, facteur clé de l'attractivité d'une entreprise

Boursorama • 15/07/2020 à 12:10

Par analogie avec l'expérience client, l'expérience collaborateur va s'attacher à accompagner au mieux le salarié au sein de l'entreprise pour magnifier son bien-être, son engagement et in fine son efficacité.

Plus seulement limitée à un bon salaire et un comité d'entreprise compétitif, l'expérience collaborateur est devenu un facteur différenciant pour les entreprises souhaitant recruter les meilleurs talents et les fidéliser. Mathilde Taillez, consultante Square, fait le point sur le sujet et explique comment la crise du Covid-19 a été un accélérateur de certaines tendances.