L'environnement en première ligne face à la pandémie de Covid-19 ?

France 24 • 13/04/2020 à 10:35

Si le coronavirus s'est répandu à grande vitesse sur toute la planète de manière inédite, il pourrait bien ne pas être une exception. Beaucoup d'épidémiologistes redoutent en effet que le Covid-19 ne soit que la première pandémie de masse d'une longue série... La raison : l'être humain et la destruction des écosystèmes. Mais quel est le lien entre ce virus et l'environnement ? Et si Dame Nature pouvait nous aider à le combattre ?... Eléments de réponse dans cette édition.