ISK, Rimkus et PLR pour la B.O. de la série "Or noir"

information fournie par France 24 • 24/09/2021 à 19:28

Rendez-vous avec une partie de la team du projet 360 – série et bande originale – "Or noir". Les rappeurs et comédiens ISK et Rimkus ainsi que le producteur de PLR Mouss ont accepté notre invitation afin de parler de cette incroyable aventure réunissant la société de production Black Vision et de très nombreux artistes : Lacrim, Fianso, Youssoupha, Timal, Koba LaD, Rimkus, RK, Larry, Guy2Bezbar, Leto, Sadek, Zamdane, ISK, Franglish, Frenetik, Sasso, Kofs, Nahir, RR, Tissmey, Sam’s, Bigy, et Nkess ! Pour cet épisode, Koba LaD offre un magnéto surprise.