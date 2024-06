information fournie par France 24 • 07/06/2024 à 09:48

En Irlande, le logement est devenu un problème dans tout le pays avec des difficultés pour acheter et même louer. Dublin, la capitale, est ainsi devenue l'une des villes européennes les plus chères où vivre. Les jeunes ont de plus en plus de difficultés pour se loger. Deux tiers des Irlandais de moins de 30 ans vit encore chez ses parents... Reportage de Julien Sauvaget et Clovis Casali.