information fournie par France 24 • 26/01/2024 à 20:48

Cette semaine, le Café des sports se consacre entièrement à la 34e édition de la CAN, accueillie par la Côte d’Ivoire. Place aux 8es de finale et aux matchs couperet, avec dès demain un Nigeria-Cameroun aux allures de finale. Un affrontement qui, par le passé, a souvent souri aux Lions Indomptables. On parlera également du cas Hervé Renard, approché pour prendre les rênes de la Séléphanto. Mais la FFF refuse de prêter le sélectionneur des Bleues.