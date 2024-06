information fournie par France 24 • 18/06/2024 à 07:52

A la Une de la presse, ce mardi 18 juin, la campagne pour les législatives anticipées en France, où les regards se concentrent sur le programme du Rassemblement national, arrivé en tête aux européennes. La probable adoption du mariage homosexuel en Thaïlande, et un entretien avec le capitaine de l’équipe de France de rugby, pour que l’homosexualité ne soit plus une «honte» ni un «tabou» dans ce sport. Et des nouvelles de l’Euro de foot.