information fournie par France 24 • 16/05/2025 à 08:01

Lamine Yamal et Firmin Lopez permettent au Barça de s'imposer 2-0 face à l'Espanyol et de remporter le titre ed Liga. Après la Supercoupe d'Espagne et la Coupe du Roi, les Blaugrana décrochent leur troisième trophée de la saison.