Gestion pilotée : bilan 2022 et convictions 2023

information fournie par Boursorama Banque • 17/02/2023 à 12:02

Replay du webinaire du 2 mars 2023 consacré à la gestion pilotée du contrat d'assurance vie Boursorama Vie. Lors de ce direct, les experts de la gestion pilotée sont revenus sur le déroulement de l'année 2022 et son influence sur la performance des différents mandats, que ce soit ceux d'Edmond de Rothschild AM ou de Sycomore AM.

Pendant une intervention d'une heure, ils ont également livré leurs scénarios pour l'année en cours et ont répondu en direct aux clients de Boursorama.

Avec

Olivier Quinty, responsable des gestions pilotées, Edmond de Rothschild Asset Management

Delphine Arnaud, gérante allocataire, Edmond de Rothschild Asset Management

Alexandre Taïeb, gérant allocataire chez Sycomore Asset Management

Caroline Chanzy, chef de produit assurance-vie chez Boursorama

