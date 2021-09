Fredrik Brag revient sur les annonces récentes de Median Technologies

information fournie par Boursorama • 30/09/2021 à 09:00

La medtech a été confirmée comme fournisseur privilégié d'un des laboratoires pharmaceutiques membre du Top 3 au niveau mondial et sélectionnée pour mettre en œuvre la stratégie d'imagerie de ce client dans les essais cliniques sur des indications phares en oncologie.

L'autre bonne nouvelle pour Median, c'est que sa plateforme iBiopsy, centrée autour des nouveaux biomarqueurs non invasifs, a obtenu des performances qualifiées «d'exceptionnelles» dans le dépistage du cancer du poumon.

Fredrik Brag, fondateur et directeur général de Median Technologies revient sur ses deux annonces et en explique la portée concrète pour les développements et les résultats de la société.