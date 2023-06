information fournie par France 24 • 09/06/2023 à 20:26

Dans ce numéro, il est beaucoup question de Ligue des champions. À commencer par la finale à Istanbul entre Manchester City et l'Inter Milan. C'est une opposition de style à laquelle on va assister, samedi, entre Citizens et Nerazzurri. Pep est tout prêt du but, Inzaghi est sur le point de terminer une saison mémorable avec l'Inter.