information fournie par France 24 • 06/07/2024 à 11:22

La France a éliminé le Portugal aux tirs au but (0-0) en quart de finale de l'Euro-2024 vendredi et retrouvera mardi en demi-finale l'Espagne, victorieuse de l'Allemagne (2-1) plus tôt dans la soirée. Récit de Laura Roudaut.