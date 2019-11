États-Unis : les Démocrates bientôt socialistes ?

France 24 • 22/11/2019 à 17:27

Aux États-Unis, à moins d'un an de l'élection présidentielle, la campagne bat son plein et l'économie est au centre des débats. Dans la course à l'investiture démocrate, Joe Biden, ancien vice-président de Barack Obama, fait figure de favori. Qualifié de "centriste", il devra affronter, lors des primaires, la sénatrice du Massachussetts Elizabeth Warren et le sénateur du Vermont, Bernie Sanders. Ils incarnent tous deux une nouvelle gauche, plus radicale, au point pour Elizabeth Warren d'avoir été taxée de "socialiste" par les Républicains. Peut-elle inquiéter Donald Trump ?